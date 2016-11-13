Кияни заборгували понад 152 млн грн за електроенергію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Станом на 1 жовтня заборгованість населення Києва з оплати електроенергії становила 152,5 млн грн. Про це повідомляє Головне управління статистики у м.Києві, передає УНН.
Водночас, за даними відомства, станом на початок жовтня залишається заборгованість населення м.Києва зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 803,2 млн грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 416,2 млн грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 337,0 млн грн, за газопостачання – 214,5 млн грн, за вивезення побутових відходів – 0,9 млн грн.
Додамо, що протягом 9 місяцыв цього року населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5 млрд 842,8 млн грн.
Як повідомляв УНН, у вересні майже 26% населення України заборгувало за житлово-комунальні послуги.