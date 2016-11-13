Киевляне задолжали более 152 млн грн за электроэнергию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. По состоянию на 1 октября задолженность населения Киева по оплате электроэнергии составила 152,5 млн грн. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве, передает УНН.
В то же время, по данным ведомства, по состоянию на начало октября остается задолженность населения Киева по уплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 803,2 млн грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 416,2 млн грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение - 337,0 млн грн, за газоснабжение - 214,5 млн грн, за вывоз бытовых отходов - 900 тыс. грн.
Добавим, что в течение 9 месяцев этого года населением города уплачено за жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 5 млрд 842,8 млн грн.
Как сообщал УНН, в сентябре почти 26% населения Украины задолжало за жилищно-коммунальные услуги.