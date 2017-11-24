Кияни за ранок двічі переплутали пару з пожежею - ДСНС

"Можемо одразу спростувати цю інформацію. Дійсно, о 9:29 до нас надійшов виклик, що горить автомобіль на Набережно-Хрещатицькій. Наші підрозділи миттєво виїхали до місці події і з'ясувалося, що там у одного автомобіля витекло масло з мотора і через те, що висока температура, була пара. Без подальшого горіння. Тобто наша допомога не надавалася, ми зафіксували виклик як хибний. Власник автомобіля викликав евакуатор," - повідомили у прес-службі.

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Також, повідомляється, що приблизно в той самий час був виклик за адресою Братська 7/11. Це територія дитячого садка і хтось повідомив про те, що там йде дим.

На місці з'ясувалось, що дітям просто готували їсти і з кухні йшла пара. Виклик також був зафіксований як хибний.