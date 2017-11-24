Киевляне за утро дважды перепутали пар с пожаром - ГСЧС

"Можем сразу опровергнуть эту информацию. Действительно, в 9:29 к нам поступил вызов, что горит автомобиль на Набережно-Крещатицкая. Наши подразделения мгновенно выехали на место происшествия и выяснилось, что там у одного автомобиля вытекло масло из мотора и, потому что высокая температура, был пар. Без последующего горения. То есть наша помощь не предоставлялась, мы зафиксировали вызов как ложный. Владелец автомобиля вызвал эвакуатор ", - сообщили в пресс-службе.

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Также сообщается, что примерно в то же время был вызов по адресу Братская 7/11. Это территория детского сада и кто-то сообщил о том, что там идет дым.

На месте выяснилось, что детям просто готовили еду и из кухни шел пар. Вызов также был зафиксирован как ошибочный.