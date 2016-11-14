Киян сьогодні очікує невеликий сніг, ожеледиця та пориви вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На 14 листопада у Києві прогнозують хмарну погоду, невеликий сніг, ожеледицю та пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 14 листопада у Києві прогнозують хмарну погоду, невеликий сніг, на дорогах ожеледицю. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря 1-3° морозу.
Як повідомляв УНН, за словами міського голови Києва, основні магістралі і мости столиці очищені від снігу, місто повертається до нормального життя.