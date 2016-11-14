Киевлян сегодня ожидает небольшой снег, гололедица и порывы ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На 14 ноября в Киеве прогнозируют облачную погоду, небольшой снег, гололед и порывы ветра 15-20 м/с. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 14 ноября в Киеве прогнозируют облачную погоду, небольшой снег, на дорогах гололед. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха 1-3° мороза.
Как сообщал УНН, по словам городского головы Киева, основные магистрали и мосты столицы очищены от снега, город возвращается к нормальной жизни.