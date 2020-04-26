Китайське місто Ченду допоможе Львову в боротьбі з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня, УНН. Китайське місто Ченду, яке є партнером Львова, погодилось допомогти культурній столиці України в боротьбі з коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
“Лист про готовність допомогти в боротьбі з COVID-19 мерія китайського міста Ченду надіслала у відповідь на звернення міського голови Львова Андрія Садового. Мер Ченду Ло Цян зазначив, що йдеться про партію виробів медичного призначення. За попередніми домовленостями, місто готове надати Львову до 1000 респіраторів N95, 150 захисних костюмів та 200 наборів реагентів для ПЛР-діагностики”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що медичні вироби Ченду планує надати Львову безоплатно.
"Я впевнений, що під Вашим керівництвом життя міста й виробництво скоро відновиться. Друг пізнається в біді. Ченду і Львів завжди взаємно допомагатимуть, підтримуватимуть одне одного і разом переносити негаразди", — йдеться у листі.
Вказано, що Андрій Садовий обіцяв скерувати відповідні листи-прохання в усі міста, які є партнерами Львова.
Також зазначається, що Ченду є одним із найбільших міст Китаю з населенням близько 16,5 млн осіб. Серед напрямів співпраці Ченду та Львова — розвиток інновацій та медичного туризму.
Нагадаємо, на Львівщині зафіксували 30 нових хворих на коронавірус.