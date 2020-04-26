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Китайский город Чэнду поможет Львову в борьбе с коронавирусом

Китайский город Чэнду поможет Львову в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 15325 просмотра

КИЕВ. 26 апреля, УНН. Китайский город Чэнду, который является партнером Львова, согласилось помочь культурной столице Украины в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"Письмо о готовности помочь в борьбе с COVID-19 мэрия китайского города Чэнду прислала в ответ на обращение городского главы Львова Андрея Садового. Мэр Чэнду Ло Цян отметил, что речь идет о партии изделий медицинского назначения. По предварительным договоренностям, город готов предоставить Львову до 1000 респираторов N95, 150 защитных костюмов и 200 наборов реагентов для ПЦР-диагностики", - говорится в сообщении.

Указано, что медицинские изделия Чэнду планирует предоставить Львову бесплатно.

"Я уверен, что под Вашим руководством жизнь города и производство скоро восстановится. Друг познается в беде. Чэнду и Львов всегда взаимно будут помогать, поддерживать друг друга и вместе переносить невзгоды", - говорится в письме.

Указано, что Андрей Садовый обещал направить соответствующие письма-просьбы во все города, которые являются партнерами Львова.

Также отмечается, что Чэнду является одним из крупнейших городов Китая с населением около 16,5 млн человек. Среди направлений сотрудничества Чэнду и Львова - развитие инноваций и медицинского туризма.

Напомним, во Львовской области зафиксировали 30 новых больных на коронавирусом.

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