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На Львівщині тридцять нових хворих на коронавірус

На Львівщині тридцять нових хворих на коронавірус

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Львівщині ще тридцять людей захворіли на коронавірус. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає кореспондент УНН.

"Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 08.00 годину у Львові та на Львівщині підтверджено 348 випадків інфікування коронавірусом, з них 12 — летальні. Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1553 особи, госпіталізовані — 333, на амбулаторному лікуванні — 1220 осіб, виписані — 234 особа. Зараз у лікарні перебуває 99 осіб, з них в реанімації — 5 осіб, на апараті ШВЛ нема нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 348 осіб, 12 людей померло. 56 пацієнтів одужало", - повідомили у міській раді.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 258 ПЛР-тестів, з яких 31 — позитивний.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 8 617 випадків COVID-19. Від ускладнень хвороби померло вже 209 осіб.

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