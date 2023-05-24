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Китай розгорнув три навігаційні маяки в Південнокитайському морі

Китай розгорнув три навігаційні маяки в Південнокитайському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Китай розмістив три навігаційних маяки навколо островів Спратлі, що оспорюються, в Південнокитайському морі після того, як раніше в травні Філіппіни розмістили аналогічні маркери. Обидві сторони намагаються зміцнити свої претензії на цей район. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство транспорту Китаю в середу заявило, що його центр морської безпеки в Південнокитайському морі розмістив три маяки поруч із рифами Ірвінг, Вітсан і Гавен на островах Спратлі, які складаються з безлічі острівців та рифових мілин.

Розміщення маяка призначене для «забезпечення безпеки судноплавства та операцій», йдеться у повідомленні.

Раніше у травні Філіппіни також розмістили навігаційні буї з національними прапорами країни у своїй винятковій економічній зоні, у тому числі на рифі Вітсан, де у 2021 році було пришвартовано сотні китайських кораблів.

Доповнення

Останнім часом загострилася напруженість в оспорюваних частинах Південнокитайського моря, одного з найважливіших торгових шляхів у світі.

Китай оголосив майже все Південнокитайське море своєю територією. На нього також претендують Бруней, Малайзія, Тайвань, Філіппіни та В'єтнам.

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