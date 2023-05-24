Китай розгорнув три навігаційні маяки в Південнокитайському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Китай розмістив три навігаційних маяки навколо островів Спратлі, що оспорюються, в Південнокитайському морі після того, як раніше в травні Філіппіни розмістили аналогічні маркери. Обидві сторони намагаються зміцнити свої претензії на цей район. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністерство транспорту Китаю в середу заявило, що його центр морської безпеки в Південнокитайському морі розмістив три маяки поруч із рифами Ірвінг, Вітсан і Гавен на островах Спратлі, які складаються з безлічі острівців та рифових мілин.
Розміщення маяка призначене для «забезпечення безпеки судноплавства та операцій», йдеться у повідомленні.
Раніше у травні Філіппіни також розмістили навігаційні буї з національними прапорами країни у своїй винятковій економічній зоні, у тому числі на рифі Вітсан, де у 2021 році було пришвартовано сотні китайських кораблів.
Доповнення
Останнім часом загострилася напруженість в оспорюваних частинах Південнокитайського моря, одного з найважливіших торгових шляхів у світі.
Китай оголосив майже все Південнокитайське море своєю територією. На нього також претендують Бруней, Малайзія, Тайвань, Філіппіни та В'єтнам.