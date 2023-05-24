Китай развернул три навигационных маяка в Южнокитайском море

Детали

Министерство транспорта Китая в среду заявило, что его центр морской безопасности в Южнокитайском море разместил три маяка рядом с рифами Ирвинг, Витсан и Гавен на островах Спратли, которые состоят из множества островков и рифовых отмелей.

Размещение маяка предназначено для «обеспечения безопасности судоходства и операций», говорится в сообщении.

Ранее в мае Филиппины также разместили навигационные буи с национальными флагами страны в своей исключительной экономической зоне, в том числе на рифе Витсан, где в 2021 году были пришвартованы сотни китайских кораблей.

Дополнение

В последнее время обострилась напряжённость в оспариваемых частях Южнокитайского моря, одного из важнейших торговых путей в мире.

Китай объявил почти все Южнокитайское море своей территорией. На него также претендуют Бруней, Малайзия, Тайвань, Филиппины и Вьетнам.