Китай развернул три навигационных маяка в Южнокитайском море
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Китай разместил три навигационных маяка вокруг оспариваемых островов Спратли в Южнокитайском море после того, как ранее в мае Филиппины разместили аналогичные маркеры. Обе стороны пытаются укрепить свои претензии на этот район. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство транспорта Китая в среду заявило, что его центр морской безопасности в Южнокитайском море разместил три маяка рядом с рифами Ирвинг, Витсан и Гавен на островах Спратли, которые состоят из множества островков и рифовых отмелей.
Размещение маяка предназначено для «обеспечения безопасности судоходства и операций», говорится в сообщении.
Ранее в мае Филиппины также разместили навигационные буи с национальными флагами страны в своей исключительной экономической зоне, в том числе на рифе Витсан, где в 2021 году были пришвартованы сотни китайских кораблей.
Дополнение
В последнее время обострилась напряжённость в оспариваемых частях Южнокитайского моря, одного из важнейших торговых путей в мире.
Китай объявил почти все Южнокитайское море своей территорией. На него также претендуют Бруней, Малайзия, Тайвань, Филиппины и Вьетнам.