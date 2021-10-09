Китай обговорив з США можливість скасування мит та санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе обговорив з представником США Кетрін Тай, на торгових переговорах, можливість скасування санкцій і митних зборів. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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"Китайська сторона провела переговори про скасування тарифів і санкцій і прояснила свою позицію щодо моделі економічного розвитку та промислової політики Китаю", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Представники Китаю і США відзначили важливість торгово-економічних відносин між двома країнами не лише для них самих, але для всього світу в цілому.
Лю Хе і Кетрін Тай також обмінялися думками про реалізацію торгової угоди між КНР і США, висловили занепокоєння і домовилися врегулювати "розумні" побоювання один одного шляхом переговорів.
Як зазначається, сторони продовжать контакти, щоб створити хороші умови для здорового розвитку торгово-економічних відносин двох країн і відновлення світової економіки.
Доповнення
За адміністрації попереднього президента США Дональда Трампа Вашингтон ввів мита на імпорт китайських товарів на сотні мільярдів доларів. 15 січня 2020 року сторони оформили в Вашингтоні першу фазу торгової угоди. Китай погодився збільшити закупівлі американської продукції протягом першого і другого року дії угоди на 76,7 млрд і 123,3 млрд доларів відповідно.
23 липня 2021 року стало відомо, що Китай ввів санкції проти колишнього міністра торгівлі США Вілбура Росса і ще шістьох високопоставлених американців. Цей крок став відповіддю на включення в чорний список Мінфіну США сімох китайських високопоставлених чиновників. Причиною таких заходів з боку Вашингтона стали арешти іноземних підприємців у Гонконзі.
24 липня прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що санкції КНР не зупинять США. Американський уряд, за її словами, готовий продовжити політику обмежень проти Пекіна.