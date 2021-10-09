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Китай обсудил с США возможность отмены пошлин и санкций

Китай обсудил с США возможность отмены пошлин и санкций

Киев  •  УНН

 • 14515 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил с представителем США Кэтрин Тай, на торговых переговорах, возможность отмены санкций и таможенных пошлин. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата:

"Китайская сторона провела переговоры об отмене тарифов и санкций и прояснила свою позицию относительно модели экономического развития и промышленной политики Китая", - говорится в сообщении.

Детали

Представители Китая и США отметили важность торгово-экономических отношений между двумя странами не только для них самих, но для всего мира в целом.

Лю Хэ и Кэтрин Тай также обменялись мнениями о реализации торгового соглашения между КНР и США, выразили беспокойство и договорились урегулировать "разумные" опасения друг друга путем переговоров.

Как отмечается, стороны продолжат контакты, чтобы создать хорошие условия для здорового развития торгово-экономических отношений двух стран и восстановления мировой экономики.

Дополнение

При администрации предыдущего президента США Дональда Трампа Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов. 15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки американской продукции в течение первого и второго года действия соглашения на 76,7 млрд и 123,3 млрд долларов соответственно.

23 июля 2021 года стало известно, что Китай ввел санкции против бывшего министра торговли США Уилбура Росса и еще шестерых высокопоставленных американцев. Этот шаг стал ответом на включение в черный список Минфина США семерых китайских высокопоставленных чиновников. Причиной таких мер со стороны Вашингтона стали аресты иностранных предпринимателей в Гонконге.

24 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции КНР не остановят США. Американское правительство, по ее словам, готово продолжить политику ограничений против Пекина.

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