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Китай нарощує будівництво нової антарктичної станції: супутникові знімки

Китай нарощує будівництво нової антарктичної станції: супутникові знімки

Київ • УНН

 • 513381 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Згідно з звітом Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), Китай досяг «значного прогресу» у будівництві п'ятого дослідницького центру країни в Антарктиді після кількох років затишшя у будівництві, передає CNN, пише УНН.

Деталі

Нові допоміжні об'єкти та фундамент для більшої конструкції з'явилися після декількох років бездіяльності після початку будівництва у 2018 році, йдеться у звіті Вашингтонського аналітичного центру, опублікованому у вівторок.
Висновки базувалися на супутникових знімках, зроблених Maxar в останні місяці.

За даними CSIS, це місце — дослідницька станція, яку Китай вітав як засіб розширення своїх наукових досліджень в Антарктиці, — також може бути використана для збільшення збору розвідувальних даних країни.

Китай далеко не самотній у зміцненні своєї присутності та дослідницької діяльності на замерзлому континенті, де низка країн, включаючи США, Велику Британію та Південну Корею, керують дослідницькими станціями.

Але увага була звернена на потенційне подвійне використання об'єктів Китаю на тлі зростаючої конкуренції за владу зі Сполученими Штатами та побоювань Заходу щодо наполегливої зовнішньої політики Пекіна та можливостей спостереження.

Позиція нової станції на острові Інекспресібл неподалік моря Росса тріангульована з іншими прибережними станціями Китаю в Антарктиді, щоб «заповнити велику прогалину в охопленні Китаю» континенту, і може підтримувати збір розвідувальних даних з огляду на наявність наземної супутникової станції, згідно зі звітом CSIS.

Положення станції може дозволити Китаю «збирати розвідувальні дані з Австралії та Нової Зеландії, союзних США», та «збирати дані телеметрії про запуски ракет із нещодавно створених космічних об'єктів в обох країнах», йдеться у повідомленні.

Очікується, що після завершення будівництва станція площею 5000 квадратних метрів буде включати зону наукових досліджень і спостережень, енергетичний об'єкт, головну будівлю, логістичний об'єкт і причал для китайських криголамів Xuelong, згідно з CSIS.

У лютому 2020 року станцію відвідала група американських інспекторів, де їх приймав керівник станції Ван Чжечао з Інституту полярних досліджень Китаю. Згідно з звітом про інспекцію, опублікований Держдепартаментом США, вони не виявили на місці ні військової техніки, ні військового допоміжного персоналу.

Доповнення

За даними Китайської академії наук, з 1984 року Китай створив чотири науково-дослідні бази в Антарктиді.

У звіті Міністерства оборони Китаю за 2022 рік про збройні сили Китаю наголошується, що «(Китайська) стратегія щодо Антарктики включає використання технологій, об'єктів та наукових досліджень подвійного призначення, які, ймовірно, призначені принаймні частково для покращення НВАК (Народно-визвольної армії Китаю) та її можливостей».

Відповідно до договору про Антарктику 1959 року, учасником якого є Китай, діяльність на континенті обмежується мирними цілями. Військовослужбовцям дозволено проводити наукові дослідження, але не можна створювати бази, випробовувати зброю чи проводити маневри.

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