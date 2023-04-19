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Китай наращивает строительство новой антарктической станции: спутниковые снимки

Китай наращивает строительство новой антарктической станции: спутниковые снимки

Киев • УНН

 • 513378 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Китай достиг «значительного прогресса» в строительстве пятого исследовательского центра страны в Антарктиде после нескольких лет затишья в строительстве, передает CNN, пишет УНН.

Детали

Новые вспомогательные объекты и фундамент для большей конструкции появились после нескольких лет бездействия после начала строительства в 2018 году, говорится в отчете Вашингтонского аналитического центра, опубликованного во вторник.

Выводы базировались на спутниковых снимках, сделанных Maxar в последние месяцы.

По данным CSIS, это место — исследовательская станция, Китай приветствовал как средство расширения своих научных исследований в Антарктике, — также может быть использована для увеличения сбора разведывательных данных страны.

Китай далеко не одинок в укреплении своего присутствия и исследовательской деятельности на замерзшем континенте, где ряд стран, включая США, Великобританию и Южную Корею, управляют исследовательскими станциями.

Но внимание было уделено потенциальному двойному использованию объектов Китая на фоне растущей конкуренции за власть с Соединенными Штатами и опасений Запада относительно упорной внешней политики Пекина и возможностей наблюдения.

Позиция новой станции на острове Инэкспрессибл недалеко от моря Росса триангулирована с другими прибрежными станциями Китая в Антарктиде, чтобы «заполнить большой пробел в охвате Китая» континента, и может поддерживать сбор разведывательных данных, учитывая наличие наземной спутниковой станции, согласно отчету CSIS.

Положение станции может позволить Китаю «собирать разведывательные данные из Австралии и Новой Зеландии, союзных США» и «собирать данные телеметрии о запусках ракет с недавно созданных космических объектов в обеих странах», говорится в сообщении.

Ожидается, что по завершении строительства станция площадью 5000 квадратных метров будет включать зону научных исследований и наблюдений, энергетический объект, главное здание, логистический объект и причал для китайских ледоколов Xuelong, согласно CSIS.

В феврале 2020 года станцию посетила группа американских инспекторов, где их принимал руководитель станции Ван Чжечао из Института полярных исследований Китая. Согласно отчету об инспекции, опубликованном Госдепартаментом США, они не обнаружили на месте ни военной техники, ни военного вспомогательного персонала.

Дополнение

По данным Китайской академии наук, с 1984 года Китай создал четыре научно-исследовательские базы в Антарктиде.

В отчете Министерства обороны Китая за 2022 год о вооруженных силах Китая отмечается, что «(Китайская) стратегия по Антарктике включает использование технологий, объектов и научных исследований двойного назначения, которые, вероятно, предназначены по крайней мере частично для улучшения НОАК (Народно-освободительной армии Китая) и ее возможностей».

Согласно договору об Антарктике 1959 г., участником которого является Китай, деятельность на континенте ограничивается мирными целями. Военнослужащим разрешено проводить научные исследования, но нельзя создавать базы, испытывать оружие или проводить маневры.

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