Китай хоче спецрейсами повертати жителів Уханю з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Влада КНР через "практичні труднощі" жителів Уханю, які перебувають в інших країнах у зв'язку зі спалахом коронавірусу нового типу організовує чартерні спецрейси для повернення своїх громадян. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"Управління цивільної авіації КНР організовує чартерні спецрейси в зарубіжні країни для повернення громадян Китаю в провінцію Хубей, найбільшим містом якої є місто Ухань, який перебуває в епіцентрі епідемії в зв'язку з коронавірусом 2019-nCoV. Про це в п'ятницю, 31 січня, заявила офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн", - йдеться у повідомленні.
За її словами, літаки будуть спрямовані "в найкоротші терміни". За її словами, влада обізнана про ті практичні труднощі, які жителі провінції Хубей, в першу чергу Ухань, відчувають за кордоном.
Як відзначають експерти, велике число громадян Китаю подорожують за межами КНР у зв'язку з відзначенням 25 січня китайського Нового року.
Тим часом, як передало агентство Xinhua, Державне управління контролю над лікарськими засобами КНР схвалило нову продукцію для виявлення коронавірусу нового типу.
Йдеться, зокрема, про набори для тестування реагентів і про систему секвенування (визначення первинної структури - ред.) вірусу.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість жертв коронавірусу у Китаї досягла 213 осіб.