Китай хочет спецрейсами возвращать жителей Уханя из-за рубежа
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Власти КНР за "практические трудности" жителей Ухань, находящихся в других странах в связи со вспышкой коронавируса нового типа организует чартерные спецрейсы для возвращения своих граждан. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"Управление гражданской авиации КНР организует чартерные спецрейсы в зарубежные страны для возвращения граждан Китая в провинцию Хубэй, крупнейшим городом которой является город Ухань, находящийся в эпицентре эпидемии в связи с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в пятницу, 31 января, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин", - говорится в сообщении.
По ее словам, самолеты будут направлены "в кратчайшие сроки". По ее словам, власти осведомлены о тех практических трудностях, которые жители провинции Хубэй, в первую очередь Уханя, испытывают за рубежом.
Как отмечают эксперты, большое число граждан Китая путешествуют за пределами КНР в связи с отмечавшимся 25 января китайским Новым годом.
Между тем, как передало агентство Xinhua, Государственное управление контроля над лекарственными средствами КНР одобрило новую продукцию для выявления коронавируса нового типа.
Речь идет, в частности, о наборах для тестирования реагентов и о системе секвенирования (определение первинной структуры - ред.) вируса.
Как сообщалось ранее в УНН, количество жертв коронавируса в Китае достигло 213 человек.