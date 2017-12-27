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Китай "арештував" рахунки ДПЗКУ, бо знає про розкрадання - юрист

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Блокування коштів на рахунках Державної продовольчо-зернової корпорації України за ініціативи китайського кредитора — проблема, що може призвести саме підприємство до критичного стану, а україно-китайські відносини в цілому — до кризи. Про це у коментарі УНН сказав політичний оглядач Юрій Кармазін.

Китай "арештував" рахунки ДПЗКУ, бо знає про розкрадання - юрист

За його словами, несплата за кредитом, який видавався під гарантії Уряду, є неприпустимою, і за це винні повинні нести відповідальність.

“Я знаю про цю ситуацію із неповерненням кредиту китайській стороні. Там просто страшні суми, і чомусь умови договору не виконуються. Для мене не зрозуміло чому, але у нас в Уряді всюди просто „виконуючі обов’язків“, і ніхто не хоче комплексно дивитися на проблеми (мова про Д.Гавриша, який у вересні був призначений в.о. директора ДПЗКУ, — ред.). Це дійсно проблема, і Уряду рано чи пізно доведеться розраховуватися”, — сказав він.

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Кармазін зауважив, що піти на крок блокування рахунків китайська сторона могла з урахуванням обсягів розкрадання коштів, що зазвичай має місце на українських держпідприємствах.

“Я переконаний, що тут присутні такі ж розкрадання, як і у інших галузях. Тобто, колосальні розкрадання. У даному випадку державу може очікувати втрата активів і приведення підприємств до ще більш критичного стану.

Проблема в тому, що немає органу який міг би все це контролювати. ... І питання потрібно адресувати до Данилюка або до Гройсмана.

Абсолютно може бути, що ситуація із ДПЗКУ позначиться на україно-китайських стосунках. На сьогоднішній день Китай — це не просто держава, це супер-держава. І Китай більш обережно реагує на українську корупцію. Це один із способів Китаю перевірити, а чи не розкрадені кошти (знаючи систему відкатів, які є у роботі Кабміну, плюс ще система державного контролю абсолютно втрачена). Загалом, ймовірно, що через цю ситуацію Україні загрожують значніі проблеми з китайцями”, — додав він.

Нагадаємо, у 2012 році ДПЗКУ під держгарантії отримала від Китаю кредит у розмірі 1,5 млрд дол. Однак, наразі українська сторона не виконує своїх зобов’язань перед кредитором, зокрема, і щодо обслуговування кредиту.

Більше того, у ДПЗКУ почалися процеси відчуження активів (на користь збанкрутілої ДАК “Хліб Україна”), що збентежило китайських партнерів.

Зокрема, за даними ЗМІ, у КНР запідозрили спробу діючого менеджменту корпорації уникнути сплати коштів по кредиту саме шляхом виведення з-під управління ДПЗКУ працюючих активів.

З цього питання урядова делегація Китаю на початку грудня відвідала Україну та провела низку зустрічей з вищим керівництвом нашої держави.

Однак, згодом, стало відомо про арешт коштів на рахунках ДПЗКУ, ініційований китайської стороною.

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