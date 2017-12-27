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Китай "арестовал" счета ГПЗКУ, ибо знает о хищении - юрист

Киев • УНН

 • 15877 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Блокирование средств на счетах Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины по инициативе китайского кредитора — проблема, которая может привести само предприятие к критическому состоянию, а украинско-китайские отношения в целом — к кризису. Об этом в комментарии УНН сказал политический обозреватель Юрий Кармазин.

Китай "арестовал" счета ГПЗКУ, ибо знает о хищении - юрист

По его словам, неуплата по кредиту, который выдавался под гарантии Правительства, недопустима, и виновные за это должны нести ответственность.

“Я знаю об этой ситуации с невозвратом кредита китайской стороне. Там просто страшные суммы, и почему-то условия договора не выполняются. Для меня не понятно почему, но у нас в Правительстве везде просто „исполняющие обязанности“, и никто не хочет комплексно смотреть на проблемы (речь о Д.Гаврише, который в сентябре был назначен и.о. директора ГПЗКУ, — ред. ). Это действительно проблема, и Правительству рано или поздно придется расплачиваться”, — сказал он.

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Кармазин отметил, что пойти на шаг блокировки счетов китайская сторона могла с учетом объемов хищения средств, что обычно имеет место на украинских госпредприятиях.

“Я убежден, что здесь присутствуют такие же хищения, как и в других отраслях. То есть, колоссальные хищения. В данном случае государство может ожидать потеря активов и приведение предприятий к еще более критическому состоянию.

Проблема в том, что нет органа который мог бы все это контролировать. ... И вопрос нужно адресовать к Данилюку или к Гройсману.

Абсолютно возможно, что ситуация с ГПЗКУ скажется на украинско-китайских отношениях. На сегодняшний день Китай — это не просто государство, это супер-государство. И Китай более осторожно реагирует на украинскую коррупцию. Это один из способов Китая проверить, а не разворованы ли средства (зная систему откатов, находящихся в работе Кабмина, плюс еще система государственного контроля абсолютно утрачена). В общем, вероятно, что из-за этой ситуации Украине угрожают значительны проблемы с китайцами”, — добавил он.

Напомним, в 2012 году ГПЗКУ под госгарантии получила от Китая кредит в размере 1,5 млрд долл. Однако, пока украинская сторона не выполняет своих обязательств перед кредитором, в частности, и по обслуживанию кредита.

Более того, в ГПЗКУ начались процессы отчуждения активов (в пользу обанкротившейся ГАК “Хлеб Украины”), что смутило китайских партнеров.

В частности, по данным СМИ, в КНР заподозрили попытку действующего менеджмента корпорации избежать уплаты средств по кредиту именно путем вывода из-под управления ГПЗКУ работающих активов.

По этому вопросу правительственная делегация Китая в начале декабря посетила Украину и провела ряд встреч с высшим руководством нашего государства.

Однако, впоследствии, стало известно о аресте средств на счетах ГПЗКУ, инициированном китайской стороной.

Украинские Национальные Новости

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