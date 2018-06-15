Китай анонсував дзеркальні мита у відповідь Трампу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Китай заявив про те, що негайно накладе на американські товари штрафні мита в розмірі 25%, повідомляє AP, передає УНН.
"Китай заявляє, що відповість на тарифи Трампа, негайно накладе на американські товари штрафні санкції в тому ж масштабі", - пише видання.
Так, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа вводить додаткові мита в розмірі 25% на товари з Китаю.
В цілому мита торкнуться більше тисячі китайських товарів на суму приблизно в 50 млрд доларів.