Кириленко проти поїздок українських спортсменів в Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявив, що через участь відомих українців у змаганнях в Росії, світ перестане вірити в агресію РФ проти України. Про це він повідомив в Twitter, коментуючи перемогу українського боксера Олександра Усика в Москві, передає УНН.
"Усик, безсумнівно, класний боксер. Але ще кілька подібних подій в Москві за участю українців, і в агресію Росії проти України в світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно", - підкреслив Кириленко.
Як повідомляв УНН, Усик після завоювання Кубка Мохаммеда Алі викликав на бій 35-річного Беллью, а британець згодом прийняв цей виклик.
Також промоутер українського абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика - Олександр Красюк, поділився планами проведення наступних боїв українського бійця.