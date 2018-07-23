Кириленко проти поїздок українських спортсменів в Росію

"Усик, безсумнівно, класний боксер. Але ще кілька подібних подій в Москві за участю українців, і в агресію Росії проти України в світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно", - підкреслив Кириленко.

Як повідомляв УНН, Усик після завоювання Кубка Мохаммеда Алі викликав на бій 35-річного Беллью, а британець згодом прийняв цей виклик.

Також промоутер українського абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика - Олександр Красюк, поділився планами проведення наступних боїв українського бійця.