Кириленко против поездок украинских спортсменов в Россию

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - подчеркнул Кириленко.

Как сообщал УНН, Усик после завоевания Кубка Мохаммеда Али вызвал на бой 35-летнего Беллью, а британец впоследствии принял этот вызов.

Также промоутер украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика — Александр Красюк, поделился планами проведения следующих боев украинского бойца.