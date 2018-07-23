Кириленко против поездок украинских спортсменов в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что из-за участия известных украинцев в соревнованиях в России, мир перестанет верить в агрессию РФ против Украины. Об этом он сообщил в Twitter, комментируя победу украинского боксера Александра Усика в Москве, передает УНН.
"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - подчеркнул Кириленко.
Как сообщал УНН, Усик после завоевания Кубка Мохаммеда Али вызвал на бой 35-летнего Беллью, а британец впоследствии принял этот вызов.
Также промоутер украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика — Александр Красюк, поделился планами проведения следующих боев украинского бойца.