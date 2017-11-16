"Кіотська справа": Бердянский суд переніс засідання у справі директора держпідпримєства

Як повідомив УНН Мазняк, адвокат підсудного подав клопотання до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ, з проханням змінити територіальну підсудність справи.

"У зв'язку з тим, що підсудний проживає у Києві, розгляд справи вимагають проводити за місцем його проживання. Поки суддя Бердянського міськрайсуду перенесла розгляд справи на 27 листопада", - повідомив УНН А.Мазняк.

Нагадаємо, директора одного з державних підприємств звинувачують у розтраті бюджетних коштів на суму понад 4,2 млн грн під час виконання будівельних робіт на об’єкті "Бердянська спеціалізована школа №16" у місті Бердянськ. Висунуто обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо крупних розмірах та вчинені організованою групою).