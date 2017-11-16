"Киотское дело": Бердянский суд перенес заседание по делу директора госпредприятия

Как сообщил УНН Мазняк, адвокат подсудимого подал ходатайство в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел с просьбой изменить территориальную подсудность дела.

"В связи с тем, что подсудимый проживает в Киеве, рассмотрение дела требуют проводить по месту его жительства. Пока судья Бердянского горрайонного перенесла рассмотрение дела на 27 ноября", - сообщил УНН А.Мазняк.

Напомним, директора одного из государственных предприятий обвиняют в растрате бюджетных средств на сумму свыше 4,2 млн грн при выполнении строительных работ на объекте "Бердянская специализированная школа №16" в городе Бердянск. Предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах и совершенные организованной группой).