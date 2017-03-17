Кіножурнал склав рейтинг 100 кращих фільмів 90-х
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Журнал про кіно Little White Lies склав рейтинг 100 кращих фільмів, що вийшли на екрани в 1990-х роках. Повний список наводиться на сайті видання, передає УНН.
Лідером стала французька стрічка “Хороша робота” режисера Клер Дені. Картина розповідає про життя солдатів Іноземного легіону в Африці.
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Друге місце посів фільм “Кінець довгого дня” британця Теренса Девіса. На третій сходинці — “Ледар” Річарда Лінклейтера.
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У першу десятку також увійшли стрічки “Яскравий літній день” Едварда Янга, “Порятунок” Тодда Хейнса, “Дивні дні” Кетрін Бігелоу, “Муніципальне житло” Фредеріка Вайсмана, “Гра” Девіда Фінчера, “Портрет юної дівчини в середині 60-х в Брюсселі” Шанталь Акерман і “Зоряний десант” Пола Верховена.
Завершує рейтинг бойовик Яна де Бонта “Швидкість” з Кіану Рівзом.