Киножурнал составил рейтинг 100 лучших фильмов 90-х

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 49336 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107153 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122554 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181704 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132533 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126289 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118436 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106582 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107606 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103931 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киножурнал составил рейтинг 100 лучших фильмов 90-х

Киножурнал составил рейтинг 100 лучших фильмов 90-х

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Журнал о кино Little White Lies составил рейтинг 100 лучших фильмов, вышедших на экраны в 1990-х годах. Полный список приводится на сайте издания, передает УНН.

Лидером стала французская лента "Хорошая работа" режиссера Клер Дени. Картина рассказывает о жизни солдат иностранного легиона в Африке.

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Второе место занял фильм "Конец долгого дня" британца Теренса Дэвиса. На третьей строчке - "Лентяй" Ричарда Линклейтера.

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В первую десятку также вошли ленты "Яркий летний день" Эдварда Янга, "Спасение" Тодда Хейнса, "Странные дни" Кэтрин Бигелоу, "Муниципальное жилье" Фредерика Вайсмана, "Игра" Дэвида Финчера, "Портрет юной девушки в середине 60-х в Брюсселе "Шанталь Акерман и" Звездный десант "Пола Верховена.

Завершает рейтинг боевик Яна де Бонт "Скорость" с Киану Ривзом.

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