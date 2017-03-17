Киножурнал составил рейтинг 100 лучших фильмов 90-х
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Журнал о кино Little White Lies составил рейтинг 100 лучших фильмов, вышедших на экраны в 1990-х годах. Полный список приводится на сайте издания, передает УНН.
Лидером стала французская лента "Хорошая работа" режиссера Клер Дени. Картина рассказывает о жизни солдат иностранного легиона в Африке.
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Второе место занял фильм "Конец долгого дня" британца Теренса Дэвиса. На третьей строчке - "Лентяй" Ричарда Линклейтера.
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В первую десятку также вошли ленты "Яркий летний день" Эдварда Янга, "Спасение" Тодда Хейнса, "Странные дни" Кэтрин Бигелоу, "Муниципальное жилье" Фредерика Вайсмана, "Игра" Дэвида Финчера, "Портрет юной девушки в середине 60-х в Брюсселе "Шанталь Акерман и" Звездный десант "Пола Верховена.
Завершает рейтинг боевик Яна де Бонт "Скорость" с Киану Ривзом.