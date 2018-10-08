Кім Чен Ин сподівається на прогрес по денуклеаризації під час нової зустрічі з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив надію, що його нова зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка може відбутися в найближчому майбутньому, призведе до значного прогресу в питанні денуклеаризації Корейського півострова. Про це, як повідомило в понеділок північнокорейське агентство ЦТАК, він заявив в ході зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео, інформує УНН.
“Верховний керівник висловив упевненість, що на майбутньому другому саміті лідерів КНДР і США неодмінно буде здійснено значний прогрес у вирішенні питання, що представляє інтерес для всього світу, висунутого на першому саміті (денуклеаризація Корейського півострова)”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, лідер КНДР висловив надію, що до його другого саміту з Трампом буде підготовлена хороша повістка. Разом з тим в ході зустрічі з Помпео Кім Чен Ин дав високу оцінку позитивним змінам в питанні виконання спільної заяви двох країн за підсумками першої зустрічі на вищому рівні в Сінгапурі. Також він передав подяку президенту США за його особисті зусилля в даному напрямку.
Як повідомляв УНН, державний секретар США Майк Помпео повідомив, що під час своєї подорожі до столиці КНДР Пхеньяну провів зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.