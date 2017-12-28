Кім Чен Ин підтвердив політичну солідарність КНДР та Лаосу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Верховний лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив "незмінний дружній характер і політичну солідарність" з Лаоською Народно-Демократичною Республікою (ЛНДР). Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ЦТАК.
"Користуючись нагодою (42-а річниця утворення ЛНДР), я б хотів побажати вам здоров'я і привітати з успішними результатами в галузі державного управління", - наголошується в тексті телеграми, направленої главою держави на адресу генерального секретаря Центрального комітету Народно- революційної партії Лаосу, президента Буннянга Волачіта.
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Кім Чен Ин висловив лаоському лідеру особисту вдячність за "теплі привітання", а також висловив намір зміцнювати традиційні контакти між двома країнами і їх народами.
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Нагадуємо, нещодавно Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Північної Кореї.