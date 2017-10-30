Кількість злочинів щодо надання секс-послуг в Києві зросла майже в чотири рази

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Протягом січня-вересня 2017 року у Києві було виявлено 622 кримінальних правопорушення у сфері суспільної моралі, що на 461 правопорушення, або у 3,8 рази, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві у відповіді на інформаційний запит УНН.

"За результатами проведених організаційних та практичних заходів, спрямованих на виявлення та документування кримінальних правопорушень у сфері суспільної моралі протягом січня-вересня 2017 року на території міста Києва виявлено та задукоментовано 622 кримінальних правопорушення, що на 461 правопорушення більше, ніж за аналогічний період 2016 року", - зазначили у столичній поліції.

Протягом дев’яти місяців, за інформацією відомства, 26 особам повідомлено про підозру у скоєнні 584 кримінальних правопорушень у сфері суспільної моралі, до суду направлено 314 провадження.

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Зокрема, у поліції розповіли, що наприкінці жовтня цього року правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка організувала мережу "борделів" у Києві та Стамбулі, які входять до трійки лідерів секс-індустрії.

"Фігуранти розміщували оголошення з надання дівчатами послуг сексуального характеру на іноземних сайтах … із зазначенням номерів телефонів "кол-центру" та вартості послуг. Щомісячно учасники групи отримували від своєї злочинної діяльності прибуток у розмірі 500 тис. гривень, який розподіляли між собою", - додали у поліції.

У ГУ НП Києва також повідомили, що постійно моніторять інтернет та інші відкриті джерела інформації для виявлення оголошень про надання секс-послуг за гроші, а також здійснюють заходи стосовно припинення функціонування місць розпусти.

Як повідомляв УНН, у Києві викрили осіб, які вербували дівчат для інтимних послуг іноземцям.

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