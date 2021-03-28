Кількість жертв обвалу будинку в Каїрі досягла 25 осіб

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Раніше повідомлялося про 22 загиблих. За інформацією джерела, кількість жертв збільшилася до 25, постраждали 24 людини.

За даними телеканалу Sky News Arabia, в будівлі на перших трьох поверхах перебувала швейна фабрика і склад тканин. Всього в будинку проживали понад 100 осіб. Відзначається, що багато співробітників фабрики теж жили в будинку. Згідно зі свідченнями очевидців, за два дні до обвалення на будівлі з’явилася тріщина — декілька мешканців покинули будівлю, але більша частина залишилася.

На місці події побував губернатор міста, він доручив сформувати комісію, яка обстежить прилеглі будівлі, щоб визначити їх стан, наскільки вони були порушені обваленням. Генеральний прокурор Єгипту доручив провести термінове розслідування причин інциденту.