Кількість загиблих внаслідок вибуху у Дамаску досягла 25 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Щонайменше 25 осіб загинуло внаслідок підриву смертника біля будинку суду в Дамаску, передає УНН з посиланням на Reuters.
Смертник привів у дію вибуховий пристрій біля будівлі суду в центрі Дамаска, недалеко від Старого міста.
Під час вибуху площа перед будівлею суду була переповнена адвокатами, суддями і цивільними особами.
Поки що, жодне з терористичних угруповань на себе відповідальність за вибух не взяло.
Нагадаємо, 11 березня у Дамаску щонайменше 30 людей загинули, 40 було поранено у результаті двох вибухів у старому місті.
Як повідомялв УНН, десятки людей були вбиті у будівлі суду в Дамаску, столиці Сирії, у середу, 15 березня, внаслідок вибуху смертника.