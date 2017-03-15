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Кількість загиблих внаслідок вибуху у Дамаску досягла 25 осіб

Кількість загиблих внаслідок вибуху у Дамаску досягла 25 осіб

Київ • УНН

 • 9629 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Щонайменше 25 осіб загинуло внаслідок підриву смертника біля будинку суду в Дамаску, передає УНН з посиланням на Reuters.

Смертник привів у дію вибуховий пристрій біля будівлі суду в центрі Дамаска, недалеко від Старого міста.

Під час вибуху площа перед будівлею суду була переповнена адвокатами, суддями і цивільними особами.

Поки що, жодне з терористичних угруповань на себе відповідальність за вибух не взяло.

Нагадаємо, 11 березня у Дамаску щонайменше 30 людей загинули, 40 було поранено у результаті двох вибухів у старому місті.

Як повідомялв УНН, десятки людей були вбиті у будівлі суду в Дамаску, столиці Сирії, у середу, 15 березня, внаслідок вибуху смертника.

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