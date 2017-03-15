Количество погибших в результате взрыва в Дамаске достигло 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По меньшей мере 25 человек погибли в результате подрыва смертника у здания суда в Дамаске, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Смертник привел в действие взрывное устройство у здания суда в центре Дамаска, недалеко от Старого города.
Во время взрыва площадь перед зданием суда была переполнена адвокатами, судьями и гражданскими лицами.
Пока ни одна из террористических группировок на себя ответственность за взрыв не взяла.
Напомним, 11 марта в Дамаске по меньшей мере 30 человек погибли, 40 получили ранения в результате двух взрывов в старом городе.
Как сообщал УНН, десятки людей были убиты в здании суда в Дамаске, столице Сирии, в среду, 15 марта, в результате взрыва смертника.