Кількість загиблих у протестах у Венесуелі зросла до 34 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Нові протести з сутичками між демонстрантами і силами безпеки сталися у Венесуелі у середу, під час яких загинула ще одна людина. Таким чином кількість загиблих за місяць заворушень зросла до 34 осіб, передає УНН з посиланням на Reuters.
Один 17-річний демонстрант загинув в ближньому бою від удару невідомого предмета у шию, сказав місцевий лідер опозиції Херардо Блайд.
Понад 200 осіб отримали поранення під час сутичок, які вирували в різних частинах столиці Венесуели - Каракасі, повідомили в опозиції.
Спочатку тисячі прихильників опозиції зібралися на мирну акцію, перш ніж їх заблокували.
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Демонстранти намагалися дійти до будівлі законодавчого органу - національних зборів, де опозиція має більшість, в знак протесту проти створення президентом Ніколасом Мадуро альтернативного конгресу, який противники бачать як прийом, щоб ухилитися від вільних виборів і утримати владу.
Їх відкинули війська національної гвардії країни, застосовуючи сльозогінний газ, бронетехніку і щити на шосе Франциско Фаджардо, який проходить через середину міста.
Молоді люди на боці опозиції одягли протигази і бандани, метали пляшки із запальною сумішшю і за допомогою рогаток стріляли камінням. Вони захищали себе саморобними щитами, пофарбованими в яскраві кольори і прикрашені гаслами типу "Свобода!" і "Вбивця Мадуро!".