Кількість загиблих у протестах у Венесуелі зросла до 34 осіб

КИЇВ. 4 травня. УНН. Нові протести з сутичками між демонстрантами і силами безпеки сталися у Венесуелі у середу, під час яких загинула ще одна людина. Таким чином кількість загиблих за місяць заворушень зросла до 34 осіб, передає УНН з посиланням на Reuters.