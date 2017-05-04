Число погибших в протестах в Венесуэле возросло до 34 человек

Один 17-летний демонстрант погиб в ближнем бою от удара неизвестного предмета в шею, сказал местный лидер оппозиции Херардо Блайд.

Более 200 человек получили ранения во время столкновений, которые бушевали в различных частях столицы Венесуэлы - Каракасе, сообщили в оппозиции.

Сначала тысячи сторонников оппозиции собрались на мирную акцию, прежде чем их заблокировали.

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Демонстранты пытались дойти до здания законодательного органа - национального собрания, где оппозиция имеет большинство, в знак протеста против создания президентом Николасом Мадуро альтернативного конгресса, который противники видят как прием, чтобы уклониться от свободных выборов и удержать власть.

Их отбросили войска национальной гвардии страны, применяя слезоточивый газ, бронетехнику и щиты на шоссе Франциско Фаджардо, который проходит через середину города.

Молодые люди на стороне оппозиции одели противогазы и банданы, кидали бутылки с зажигательной смесью и с помощью рогаток стреляли камнями. Они защищали себя самодельными щитами, окрашенными в яркие цвета и украшенными лозунгами типа "Свобода!" и "Убийца Мадуро!".