Число погибших в протестах в Венесуэле возросло до 34 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Новые протесты со столкновениями между демонстрантами и силами безопасности произошли в Венесуэле в среду, во время которых погиб еще один человек. Таким образом количество погибших за месяц беспорядков возросло до 34 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Один 17-летний демонстрант погиб в ближнем бою от удара неизвестного предмета в шею, сказал местный лидер оппозиции Херардо Блайд.
Более 200 человек получили ранения во время столкновений, которые бушевали в различных частях столицы Венесуэлы - Каракасе, сообщили в оппозиции.
Сначала тысячи сторонников оппозиции собрались на мирную акцию, прежде чем их заблокировали.
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Демонстранты пытались дойти до здания законодательного органа - национального собрания, где оппозиция имеет большинство, в знак протеста против создания президентом Николасом Мадуро альтернативного конгресса, который противники видят как прием, чтобы уклониться от свободных выборов и удержать власть.
Их отбросили войска национальной гвардии страны, применяя слезоточивый газ, бронетехнику и щиты на шоссе Франциско Фаджардо, который проходит через середину города.
Молодые люди на стороне оппозиции одели противогазы и банданы, кидали бутылки с зажигательной смесью и с помощью рогаток стреляли камнями. Они защищали себя самодельными щитами, окрашенными в яркие цвета и украшенными лозунгами типа "Свобода!" и "Убийца Мадуро!".