Кількість справ про шахрайство сягнула антирекорду за останні роки - аналіз
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство (стаття 190 ККУ) - це більше, аніж за два попередні роки разом. У 2021 році було відкрито 23 847 кримільнаних справ, а у 2022-у - 32 086. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот», пише УНН.
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"Аномальна активність шахраїв зафіксована в Україні у 2023 році", - вказують на платформі.
"Опендатабот" зазначає, що цьогоріч кількість нових проваджень росте місяць до місяця. Так, якщо на початку року, в середньому фіксувалося 6,7 тисяч нових проваджень проти шахраїв, вже з травня середня кількість відкритих проваджень у місяць становить 8,2 тисячі.
Утім, як вказано, попри те, що кількість відкритих справ зростає, щороку кількість справ, що доходить до суду, меншає. Так, за 8 місяців 2023 року до суду доходило лише 14% загальної кількості відкритих проваджень.
Для порівняння, у відповідний період 2021 року до суду потрапляло 30% загальної кількості кримінальних проваджень.
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