Количество дел о мошенничестве достигло антирекорда за последние годы - анализ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. За восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто 59 605 уголовных производств за мошенничество (статья 190 УКУ) - это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых. В 2021 году было открыто 23 847 уголовных дел, а в 2022-м - 32 086. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот», пишет УНН.
Детали
"Аномальная активность мошенников зафиксирована в Украине в 2023 году", - указывают на платформе.
"Опендатабот" отмечает, что в этом году количество новых производств растет месяц от месяца. Если в начале года, в среднем фиксировалось 6,7 тысячи новых производств против мошенников, уже с мая среднее количество открытых производств в месяц составляет 8,2 тысячи.
Впрочем, как указано, несмотря на то, что количество открытых дел растет, ежегодно количество дел, доходящих до суда, уменьшается. В частности, за 8 месяцев 2023 года в суд доходило лишь 14% общего количества открытых производств.
Для сравнения, в соответствующий период 2021 года в суд попадало 30% общего количества уголовных производств.
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