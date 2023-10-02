Количество дел о мошенничестве достигло антирекорда за последние годы - анализ

КИЕВ. 2 октября. УНН. За восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто 59 605 уголовных производств за мошенничество (статья 190 УКУ) - это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых. В 2021 году было открыто 23 847 уголовных дел, а в 2022-м - 32 086. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот», пишет УНН.