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Кількість інклюзивних груп у дитсадках за останні 7 років зросла в більше ніж 10 разів - МОН

Київ • УНН

 • 12168 перегляди

В Україні зараз існує 7 тис. інклюзивних груп у дитсадках, де навчаються понад 14 тис. дітей з особливими потребами. У 2017 році таких груп було лише 600, повідомляє МОН.

Наразі в Україні існує 7 тис. інклюзивних груп у дитсадках, у яких проходять навчання понад 14 тис. вихованців з особливими освітніми потребами. У 2017 році таких груп було лише 600. Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Євгенія Смірнова в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Зараз в Україні існує 7 тис. інклюзивних груп, у них проходять навчання понад 14 тис. вихованців з особливими освітніми потребами. Якщо зробити невеличку кореляцію з історією, то у 2017 році було лише 600 груп. Щороку з державного бюджету виділяється субвенція для надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами. Не можна сказати, що ми вже досягли мети. У нас є низка викликів в організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти

- сказала Смірнова.

Вона зазначила, що подекуди відсутні індивідуальні методики, допоміжні засоби для навчання, не вистачає кадрового потенціалу та рівня професійної підготовки педагогічних працівників.

"Варто відзначити про те, що садки частково фізично недоступні. Проте у цьому році прийнято стратегію інклюзивного навчання до 2029 року і вона має впроваджувати інклюзію на всіх рівнях, зокрема й у дошкільному закладі", - додала Смірнова.

Нагадаємо

На Запоріжжі планують відкрити 18 дитсадків в укриттях. Діти зможуть перебувати там не більше 3 годин, без харчування, щоб батьки мали змогу працювати та підтримувати "економічний форпост".

Павло Башинський

Павло Башинський

Суспільство
ministerstvo-osvity-i-nauky-ukrainyМіністерство освіти і науки України
ukrainaУкраїна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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