Кількість інклюзивних груп у дитсадках за останні 7 років зросла в більше ніж 10 разів - МОН

Наразі в Україні існує 7 тис. інклюзивних груп у дитсадках, у яких проходять навчання понад 14 тис. вихованців з особливими освітніми потребами. У 2017 році таких груп було лише 600. Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Євгенія Смірнова в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Зараз в Україні існує 7 тис. інклюзивних груп, у них проходять навчання понад 14 тис. вихованців з особливими освітніми потребами. Якщо зробити невеличку кореляцію з історією, то у 2017 році було лише 600 груп. Щороку з державного бюджету виділяється субвенція для надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами. Не можна сказати, що ми вже досягли мети. У нас є низка викликів в організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти