Количество инклюзивных групп в детсадах за последние 7 лет выросло в более чем 10 раз - МОН

Сейчас в Украине существует 7 тыс. инклюзивных групп в детсадах, в которых проходят обучение более 14 тыс. воспитанников с особыми образовательными потребностями. В 2017 году таких групп было всего 600. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Украины Евгения Смирнова в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Сейчас в Украине существует 7 тыс. инклюзивных групп, в них проходят обучение более 14 тыс. воспитанников с особыми образовательными потребностями. Если сделать небольшую корреляцию с историей, то в 2017 году было всего 600 групп. Ежегодно из государственного бюджета выделяется субвенция для оказания поддержки детям с особыми образовательными потребностями. Нельзя сказать, что мы уже достигли цели. У нас есть ряд вызовов в организации инклюзивного обучения в учреждениях дошкольного образования - сказала Смирнова.

Она отметила, что иногда отсутствуют индивидуальные методики, вспомогательные средства для обучения, не хватает кадрового потенциала и уровня профессиональной подготовки педагогических работников.

"Стоит отметить о том, что сады частично физически недоступны. Однако в этом году принята стратегия инклюзивного обучения до 2029 года и она должна внедрять инклюзию на всех уровнях, в том числе и в дошкольном учреждении", - добавила Смирнова.

Напомним

Ва Запорожье планируют открыть 18 детсадов в укрытиях. Дети смогут находиться там не более 3 часов, без питания, чтобы родители могли работать и поддерживать "экономический форпост".