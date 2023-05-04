Кидав гільзи до дробовика: біля Букінгемського палацу затримали чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Лондоні біля Букінгемського палацу затримали чоловіка, який кидав на територію, ймовірно, гільзи до дробовика, передає УНН із плсиланням на Sky News.
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За даними ЗМІ, офіцерів викликали після того, як предмети були перекинуті через ворота, і в якості запобіжного заходу було здійснено контрольований вибух.
У 59-річного чоловіка виявили ніж і затримали його за підозрою у зберіганні бойової зброї.
Тепер поліція Лондона підтвердила, що його доставили до лікарні та затримали відповідно до Закону про психічне здоров’я.
Поки йому надаватиметься медична допомога, він залишатиметься під заставою, повідомили в поліції.