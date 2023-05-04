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Бросал гильзы к дробовику: возле Букингемского дворца задержали мужчину

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. В Лондоне возле Букингемского дворца задержали мужчину, который бросал на территорию, вероятно, гильзы к дробовику, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По данным СМИ, офицеров вызвали после того, как предметы были переброшены через ворота, и в качестве меры предосторожности был осуществлен контролируемый взрыв.

У 59-летнего мужчины обнаружили нож и задержали его по подозрению в хранении боевого оружия.

Теперь полиция Лондона подтвердила, что его доставили в больницу и задержали в соответствии с Законом о психическом здоровье.

Пока ему будет оказываться медицинская помощь, он будет оставаться под залогом, сообщили в полиции.

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