Художник створив портрет А.Шевченка із віршів Кобзаря
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Харківський художник Павло Ніфонов створив портрет головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка із віршів поета Тараса Шевченка. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
“На вирізаних з паперу надрукованих віршах великого Кобзаря мистець зобразив портрет тренера, що символізує поєднання епох української свідомості та культури”, — йдеться у повідомленні.
Картину урочисто вручили А.Шевченку на заміській базі збірної України в Харкові.
Як повідомляв УНН, завдяки єдиному голу Артема Кравця національна збірна України обіграла фінів в Одесі.