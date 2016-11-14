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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Художник створив портрет А.Шевченка із віршів Кобзаря

Художник створив портрет А.Шевченка із віршів Кобзаря

Київ • УНН

 • 9397 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Харківський художник Павло Ніфонов створив портрет головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка із віршів поета Тараса Шевченка. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.

“На вирізаних з паперу надрукованих віршах великого Кобзаря мистець зобразив портрет тренера, що символізує поєднання епох української свідомості та культури”, — йдеться у повідомленні.

Картину урочисто вручили А.Шевченку на заміській базі збірної України в Харкові.

Як повідомляв УНН, завдяки єдиному голу Артема Кравця національна збірна України обіграла фінів в Одесі.

Українські Національні Новини

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