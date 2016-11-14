Художник создал портрет А.Шевченко из стихотворений Кобзаря
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Харьковский художник Павел Нифонов создал портрет главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко из стихотворений поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
"На вырезанных из бумаги напечатанных стихах великого Кобзаря художник изобразил портрет тренера, который символизирует сочетание эпох украинского сознания и культуры", - говорится в сообщении.
Картину торжественно вручили А.Шевченко на загородной базе сборной Украины в Харькове.
Как сообщал УНН, благодаря голу Артема Кравца национальная сборная Украины обыграла финнов в Одессе.