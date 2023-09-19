Хорватія не імпортуватиме українське зерно - прем'єр Пленкович

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"Позиція і бажання Хорватії полягає в тому, що ми є транзитною країною, а не країною, яка отримує величезну кількість українського зерна, яке дешевше за наше, що означало б, що наші фермери в біді", - цитує Пленковича хорватська національна телерадіокомпанія HINA.

На запитання, чи запровадить Хорватія заборону на ввіз українського збіжжя, Пленкович не відповів. Але повторив, що хорватські порти наразі сприяють проходженню українського зерна до третіх країн.

Доповнення

Хорватія запропонувала використання своїх морських портів Україні, після заблокування росією доступу до Чорного моря. Невідомо, скільки зерна було експортовано через хорватські порти, але цей маршрут "вже користується популярністю", заявила раніше цього місяця перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.





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