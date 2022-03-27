Хочеться плакати: Олена Зеленська розповіла, що зараз відчуває кожна українська мати

Цитата

"Мене недавно запитали, чи плачу я під час війни? Так плачу. Коли бачу, наприклад, могилу на подвір’ї звичайного житлового комплексу. На ній – саморобна табличка: "Мама… Син…" і дати життя. Так сусіди ховають загиблих під постійними обстрілами в наших містах – Маріуполі, Бучі, Гостомелі. Ще на початку війни я зверталася до російських матерів: як їм те, що їхні сини вбивають наших дітей? Кидають на них бомби, шматують з мінометів? Але поки що звідти – мовчання. Залякані чи байдужі? Не хочу навіть уявляти, бо невідомо, що гірше…", - розповіла вона.

Додамо

Сьогодні, 27 березня, у Великій Британії відзначають День матері.

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