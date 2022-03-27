Хочется плакать: Елена Зеленская рассказала, что сейчас чувствует каждая украинская мать
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала в колонке для британского издания Daily Mail, что сейчас чувствует украинская мать, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
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"Меня недавно спросили, плачу ли я во время войны? Да плачу. Когда вижу, например, могилу во дворе обычного жилого комплекса. На ней - самодельная табличка: "Мама... Сын..." и даты жизни. Так соседи хоронят погибших под постоянными обстрелами в наших городах - Мариуполе, Буче, Гостомеле. Еще в начале войны я обращалась к русским матерям: как им то, что их сыновья убивают наших детей? Бросают на них бомбы, кромсают из минометов? Но пока оттуда - молчание. Запуганные или равнодушные? Не хочу даже представлять, потому что неизвестно, что хуже...",- рассказала она.
Добавим
Сегодня, 27 марта, в Великобритании отмечают День матери.
Daily Mail - ежедневная британская газета, аудитория ее воскресного выпуска - 2,5 млн читателей.