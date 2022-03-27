Хочется плакать: Елена Зеленская рассказала, что сейчас чувствует каждая украинская мать

Цитата

"Меня недавно спросили, плачу ли я во время войны? Да плачу. Когда вижу, например, могилу во дворе обычного жилого комплекса. На ней - самодельная табличка: "Мама... Сын..." и даты жизни. Так соседи хоронят погибших под постоянными обстрелами в наших городах - Мариуполе, Буче, Гостомеле. Еще в начале войны я обращалась к русским матерям: как им то, что их сыновья убивают наших детей? Бросают на них бомбы, кромсают из минометов? Но пока оттуда - молчание. Запуганные или равнодушные? Не хочу даже представлять, потому что неизвестно, что хуже...",- рассказала она.

Добавим

Сегодня, 27 марта, в Великобритании отмечают День матери.

Daily Mail - ежедневная британская газета, аудитория ее воскресного выпуска - 2,5 млн читателей.