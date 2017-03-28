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Хмельничани перекрили рух транспорту

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 березня. УНН. Близько 100 жителів 4-х будинків без зупинки ходили по пішохідному переходу, що на Проспекті Миру у Хмельницькому. Як повідомляє з місця події кореспондент УНН.

Люди обурені тим, що у їх будинках без попередження відключили електропостачання.

“Ми прийшли сюди цілими родинами. У нас маленькі діти. Ми — мешканці 4-х будинків на Перемоги. Близько 400 родин залишилися без електропостачання. В обленерго нам сказали що є заборгованість по сплаті за електрику понад 70 тис. грн. Але ж ми справно платимо, а забудовник кошти їм не перераховує. Нехай влада чи чиновники з ним розбираються”- каже учасниця акції Валентина.

Рух автотранспорту перекрито ще з 21:00. На дорозі зупинилися близько 10 тролейбусів. Деякі маршрутки їхали під житловими будинками і по газонах. На місці події чергують патрульні поліції, які перенаправляють легкові автомобілі в оь’їзд місця перекриття вулиці.

Наразі рух автотранспорту відновленою.

Нагадаємо, 18 березня копачі бурштину розблокували міжнародну трасу на Рівненщині.

Українські Національні Новини

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