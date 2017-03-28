Хмельничани перекрили рух транспорту

Люди обурені тим, що у їх будинках без попередження відключили електропостачання.

“Ми прийшли сюди цілими родинами. У нас маленькі діти. Ми — мешканці 4-х будинків на Перемоги. Близько 400 родин залишилися без електропостачання. В обленерго нам сказали що є заборгованість по сплаті за електрику понад 70 тис. грн. Але ж ми справно платимо, а забудовник кошти їм не перераховує. Нехай влада чи чиновники з ним розбираються”- каже учасниця акції Валентина.

Рух автотранспорту перекрито ще з 21:00. На дорозі зупинилися близько 10 тролейбусів. Деякі маршрутки їхали під житловими будинками і по газонах. На місці події чергують патрульні поліції, які перенаправляють легкові автомобілі в оь’їзд місця перекриття вулиці.

Наразі рух автотранспорту відновленою.

Нагадаємо, 18 березня копачі бурштину розблокували міжнародну трасу на Рівненщині.