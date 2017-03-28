Жители Хмельницкого перекрыли движение транспорта

Люди возмущены тем, что в их домах без предупреждения отключили электроснабжение.

"Мы пришли сюда целыми семьями. У нас маленькие дети. Мы - жители 4-х домов на Победы. Около 400 семей остались без электроснабжения. В облэнерго нам сказали что есть задолженность по оплате за электричество более 70 тыс. грн. Но мы исправно платим, а застройщик средства им не перечисляет. Пусть власть или чиновники с ним разбираются ", - говорит участница акции Валентина.

Движение автотранспорта перекрыто еще с 21:00. На дороге остановились около 10 троллейбусов. Некоторые маршрутки ехали под жилыми домами и по газонам. На месте происшествия дежурят патрульные полиции, перенаправляют легковые автомобили в объезд места перекрытия улицы.

Сейчас движение автотранспорта восстановленной.

Напомним, 18 марта копатели янтаря разблокировали международную трассу в Ровенской области.