Жители Хмельницкого перекрыли движение транспорта

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 48589 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107002 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122404 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181550 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132427 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126216 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118373 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106579 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107603 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103929 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Жители Хмельницкого перекрыли движение транспорта

Жители Хмельницкого перекрыли движение транспорта

Киев  •  УНН

 • 18918 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 марта. УНН. Около 100 жителей 4-х домов без остановки ходили по пешеходному переходу, что на Проспекте Мира в Хмельницком. Как сообщает с места события корреспондент УНН.

Люди возмущены тем, что в их домах без предупреждения отключили электроснабжение.

"Мы пришли сюда целыми семьями. У нас маленькие дети. Мы - жители 4-х домов на Победы. Около 400 семей остались без электроснабжения. В облэнерго нам сказали что есть задолженность по оплате за электричество более 70 тыс. грн. Но мы исправно платим, а застройщик средства им не перечисляет. Пусть власть или чиновники с ним разбираются ", - говорит участница акции Валентина.

Движение автотранспорта перекрыто еще с 21:00. На дороге остановились около 10 троллейбусов. Некоторые маршрутки ехали под жилыми домами и по газонам. На месте происшествия дежурят патрульные полиции, перенаправляют легковые автомобили в объезд места перекрытия улицы.

Сейчас движение автотранспорта восстановленной.

Напомним, 18 марта копатели янтаря разблокировали международную трассу в Ровенской области.

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