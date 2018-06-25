Хліб, курятина та яйця стали дешевшими

Зокрема, курятина подешевшала на 2,1% — до 95,6 грн за кілограм, хліб в середньому подешевшав на 5,8% — до 22,3 грн за кг, яйця — на 5,1%, до 32,6 грн за десяток.

У той же час впала в ціні свинина — на 3,1% — і коштує тепер в середньому 103,9 грн за кілограм. Проте, подорожчала яловичина — на 2,6%, до 127,4 грн за кілограм продукту.

З початку червня також впали в ціні буряк — на 37,8% до 7,9 грн за кг, сметана — на 1,8% до 55,8 грн за кг, цибуля — на 1,2% до 6,9 грн за кг.

Водночас, відбулося подорожчання цукру — на 6,3%, до 16 грн за кг та круп гречаних - на 10,2%, до 22,2 грн за кг.

Нагадаємо, Україна очолила ТОП-50 країн світу з найдешевшою курятиною і отримала нові світові ринки збуту.

Раніше повідомлялось, що цього року очікується збільшення виробництва курятини в Україні за рахунок запуску другої лінії Вінницької птахофабрики МХП.