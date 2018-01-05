ХК "Вовки" посилився чотирма гравцями
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Броварські “Вовки” напередодні зустрічі 27 туру чемпіонату Української хокейної ліги з “Білим Барсом” внесли зміни в свій заявочний список, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Команда розлучилася з захисником Кирилом Жаріковим і нападником Микитою Пуголовкіним.
У той же час склад “Вовків” посилив екс-захисник юніорської та молодіжної збірних України Руслан Забулонов (виступатиме під 4 номером), який останні кілька сезонів виступав в мінорних лігах США, а також троє юних гравців з фарм-клубу “Вовків” — команди “Шершні” з Богуслава: нападник Денис Паламаренко, захисники Євген Сорока і Віталій Пилявець.
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Додамо, що вже завтра чемпіонат України з хокею поновиться двома баталіями — “Білий Барс” прийме “Вовків”, а “Динамо” відправиться у гості до “Донбасу”.
Як раніше повідомляло УНН, білоцерківський ХК “Білий Барс” поповнив свої ряди 18-річним нападаючим Максимом Разумовим.