ХК "Кременчук" виграв п'ятий поєдинок фінальної серії УХЛ

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Київ • УНН

 • 7946 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. ХК “Кременчук” на своєму льоду здобув перемогу над Донбасом (4:1) і скоротив відрив у рахунку в фінальній серії УХЛ до чотирьох перемог, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

У першому періоді суперники довго придивлялися один до одного, хоча господарі володіли територіальною перевагою.

Незважаючи на ряд моментів біля воріт кожної з команд, воротарі були на висоті. “Кременчук” зумів реалізувати свою перевагу під завісу першого періоду — відзначився Сергій Кузьмик.

У фінальній серії суперники вже довели, що вміють користуватися помилками один одного, тому вилучень намагалися уникати. Проте, вдавалося це не завжди, що і відбилося на результаті — по голу в більшості записали на свій рахунок Віталій Андрейків і Олександр Сирей.

Заключні 20 хвилин могли вирішити чи завоює “Донбас” золоті медалі, або ж “Кременчук” зуміє скоротити розрив у серії. Донецький клуб великими силами пішов вперед, але знову припустився помилки. У дебюті періоду, в грі 4 на 5, господарі зміцнили перевагу зусиллями Георгія Кічи, а на екваторі періоду закинули і четверту шайбу, автором якої став Севастян Карпенко. Відігратися підопічним Сергія Вітера так і не вдалося.

Таким чином рахунок в серії став 3:2 на користь “Донбасу”, а серія продовжиться в Дружківці вже в 7 квітня.

 

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