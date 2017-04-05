ХК "Кременчук" виграв п'ятий поєдинок фінальної серії УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. ХК “Кременчук” на своєму льоду здобув перемогу над Донбасом (4:1) і скоротив відрив у рахунку в фінальній серії УХЛ до чотирьох перемог, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
У першому періоді суперники довго придивлялися один до одного, хоча господарі володіли територіальною перевагою.
Незважаючи на ряд моментів біля воріт кожної з команд, воротарі були на висоті. “Кременчук” зумів реалізувати свою перевагу під завісу першого періоду — відзначився Сергій Кузьмик.
У фінальній серії суперники вже довели, що вміють користуватися помилками один одного, тому вилучень намагалися уникати. Проте, вдавалося це не завжди, що і відбилося на результаті — по голу в більшості записали на свій рахунок Віталій Андрейків і Олександр Сирей.
Заключні 20 хвилин могли вирішити чи завоює “Донбас” золоті медалі, або ж “Кременчук” зуміє скоротити розрив у серії. Донецький клуб великими силами пішов вперед, але знову припустився помилки. У дебюті періоду, в грі 4 на 5, господарі зміцнили перевагу зусиллями Георгія Кічи, а на екваторі періоду закинули і четверту шайбу, автором якої став Севастян Карпенко. Відігратися підопічним Сергія Вітера так і не вдалося.
Таким чином рахунок в серії став 3:2 на користь “Донбасу”, а серія продовжиться в Дружківці вже в 7 квітня.